Tatuapé e Colorado sofrem punição e perdem 0,5 na apuração do carnaval de São Paulo

Agremiações da Zona Leste foram penalizadas por descumprirem regras do regulamento; escolas dos grupos de acesso também sofreram penalizações

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo carro alegórico da Tatuapé (foto) teve problemas no começo do desfile



A apuração dos desfiles das escolas de samba do carnaval de São Paulo acontece nesta terça-feira, 26, no Sambódromo do Anhembi. Nela, será conhecida a grande campeã da disputa, as escolas que ficarão no topo da tabela e as duas rebaixadas para o Grupo de Acesso. E na briga contra a degola, duas escolas já começam a apuração prejudicadas. São elas a Acadêmicos do Tatuapé e a Colorado do Brás, que perderam 0,5 cada. As penalizações foram confirmadas pela Liga-SP à Jovem Pan. A Tatuapé foi penalizada por usar um trator para ajudar a movimentar a segunda alegoria, o que, segundo o regulamento, resulta em punição de 0,5 (0,3 por utilizar o equipamento + 0,2 por alegoria afetada). Já a Colorado foi penalizada por fazer merchandising em uma ala, o que é expressamente proibido pelo regulamento do carnaval.

No Grupo de Acesso, a Mocidade Unida da Mooca foi penalizada em 0,1 por ter excedido o tamanho das baias na concentração para o desfile. Já no Grupo de Acesso II, duas escolas foram punidas. A Dom Bosco de Itaquera e a Camisa 12 estouraram o tempo máximo e serão punidas. O Camisa 12, que estourou o tempo em 1 minuto, perderá 0,4, enquanto a Dom Bosco de Itaquera, que excedeu em 2 minutos, será penalizada com 0,5.