Taxa de abandono escolar no ensino médio dobrou em 2021, diz Inep

Dados divulgados pelo Inep fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica 2021 e mostram que a região Norte foi a que mais registrou abandonos

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Taxa de aprovação na rede pública também caiu, segundo o Inep



A taxa de abandono escolar de alunos do ensino médio na rede pública dobrou em 2021 em comparação com os dados de 2020. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quinta-feira, 19, e fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica 2021. Segundo o Inep, a taxa em 2020 foi de 2,3%, enquanto que, em 2021, a taxa aumentou para 5%. Para o ensino fundamental, também foi registrado um aumento no abandono, indo de 1% para 1,2%. Nos dois casos, as redes privadas não apresentaram aumentos. As maiores taxas de aumento foram registradas na região Norte, onde os Estados acumularam 10,1% de abandono no ensino médio e 2,5% no fundamental. Sobre a taxa de aprovação, o ensino médio viu a média cair de 95% para 90,8%. Outro dado levantado pela pesquisa é que, em 2021, 83% das instituições de educação básica tiveram atividades nas modalidades presencial e híbrida.