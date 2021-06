Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil cai para 0,98, diz Imperial College

Número significa que a cada 100 infectados pelo coronavírus outras 98 pessoas também serão contaminadas; na semana passada, índice eram de 1,13

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Taxa mantém o Brasil à frente de outros países da América do Sul, como Argentina, Chile, Peru e Bolívia, ocupando a 27ª posição entre as nações do mundo com os piores índices



A taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 caiu para a 0,98 no Brasil, segundo levantamento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, divulgado nesta terça-feira, 29. Ou seja, a cada 100 infectados pelo coronavírus outras 98 pessoas também vão ser contaminadas. Considerando a margem de erro, esse número pode reduzir para 0,76 (76 novas infecções a cada 100 infectados) ou subir pra 1.08 (108 pessoas com a doença a cada 100 pessoas infectadas). A queda acontece em meio ao avanço da vacinação no país e o resultado, embora ainda seja considerado alto, representa um significativo recuo frente à semana anterior, quando o índice era de 1,13. No entanto, mesmo com a redução na transmissão do coronavírus, o Imperial College ainda projeta alto número de mortes pela doença no país, com estimativa de 11.300 a 14.600 óbitos ao longo desta semana. Além disso, a taxa mantém o Brasil à frente de outros países da América do Sul, como Argentina (0,96), Chile (0,94), Paraguai (0,92), Peru (0,90) e a Bolívia (0,88), ocupando a 27ª posição entre as nações do mundo com os piores índices.