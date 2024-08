TCU aponta indícios de falhas estruturais no Siafi e reforça necessidade urgente de aprimoramento do sistema

Pedido encaminhado pelo Congresso ao Tribunal de Contas da União solicitou informações sobre o desvio de verba do MGI e TSE após invasão do sistema

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou, nesta quarta-feira (31), que a invasão ocorrida no mês de abril, no sistema de administração financeira do governo federal (Siafi), indica falhas sistêmicas na segurança. A Corte de Contas também demanda a “necessidade urgente” de aprimoramento na segurança cibernética estatal. As avaliações preliminares são da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), com relatório apresentado em plenário no dia de hoje, após pedido do Congresso Nacional. Um processo no TCU está em andamento e foi iniciado para identificar a forma como ocorreu o incidente de segurança no sistema Siafi e eventuais fragilidades, além de apurar responsabilidades. Ainda não há uma análise conclusiva no TCU. O que foi apresentado hoje foram alguns esclarecimentos que serão endereçados ao Legislativo.

O pedido encaminhado pelo Congresso ao Tribunal de Contas da União demandou informações sobre o desvio de “R$ 14 milhões” do Ministério da Gestão e Serviços Públicos (MGI) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após invasão do sistema Siafi e roubo de credenciais. O sistema Siafi possui mais de 80 mil usuários espalhados por mais de mil unidades gestoras. A investigação no TCU está em fase inicial, na relatoria do ministro Vital do Rêgo, em colaboração com a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Banco Central. Será respondido, pela previsão, como ocorreu a violação das senhas de acesso, as fragilidades do Siafi, os valores efetivamente desviados.

“O Poder Público tem enfrentado um aumento na frequência e na intensidade dos ataques cibernéticos, capazes de ocasionar enormes prejuízos ao erário e à eficiência da atividade estatal”, cita o relatório. O escrito ainda menciona que, na semana passada, houve novo incidente grave, supostamente oriundo de ataque hacker, que ocasionou interrupção no funcionamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Sobre o Siafi, o Tesouro Nacional informou que foram implementadas alterações no sistema e que uma nova “arquitetura de segurança” foi proposta, com novos controles e mecanismos de habilitação e de acesso.

