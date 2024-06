Mais de 300 cidades brasileiras foram impactadas por eventos climáticos significativos em 2023; neste ano, 458 municípios do Rio Grande do Sul sofrendo com inundações

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam tarde de sol e calor na Avenida Paulista, região central de São Paulo



As mudanças climáticas têm trazido novos desafios para as cidades, especialmente no que diz respeito ao ciclo da água. Essas consequências têm impactado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, resultando em inundações e incêndios que afetam diretamente os ecossistemas, sistemas alimentares, meios de subsistência e a indústria. De acordo com o Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, as temperaturas no Brasil devem aumentar entre 1ºC e 6ºC até 2100, comparado ao século passado. Além disso, a ocorrência de secas e estiagens prolongadas tende a se intensificar, principalmente no final deste século. A escassez hídrica é um problema crescente e as alterações climáticas podem agravar ainda mais a situação, resultando em longos períodos de estiagem e ampliação de zonas áridas. Por isso, medidas para controlar os impactos das mudanças climáticas são fundamentais para garantir a sustentabilidade das cidades.

No ano passado, mais de 300 cidades brasileiras foram impactadas por eventos climáticos significativos. Neste ano, 458 municípios do Rio Grande do Sul sofrendo com inundações. Isso evidencia a urgência de ações para lidar com os desafios trazidos pelas mudanças climáticas e garantir a segurança e bem-estar da população. Diante desse cenário, é fundamental que autoridades e sociedade se preparem para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, desenvolvendo infraestruturas mais adequadas e adotando práticas sustentáveis. A redução de emissões de gases do efeito estufa e a adaptação aos impactos já existentes são medidas essenciais para lidar com os desafios climáticos e garantir um futuro mais resiliente para as cidades.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA