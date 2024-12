Temporais em Minas Gerais deixam seis mortos e mais de mil pessoas fora de casa

Jovem de 15 anos foi soterrada após o desabamento de uma casa, mas Samu conseguiu resgatá-la; previsão para esta quinta (26) é de mais chuva

Reprodução/Jovem Pan News Estrago causado pela chuva em Minas Gerais



Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mais uma vez se vê às voltas com os efeitos devastadores dos temporais que assolam a região. Nesta quarta-feira (25), a cidade foi duramente atingida por chuvas intensas, especialmente na regional Nordeste, conforme informações da Defesa Civil. As regionais Venda Nova, Norte, Noroeste, Leste e Centro-Sul também registraram precipitações significativas, enquanto Pampulha e Oeste experimentaram chuvas de intensidade moderada. Barreiro, que já havia sofrido com fortes chuvas na terça-feira (24), registrou precipitações mais leves. A situação do trânsito na capital ficou crítica, com alagamentos em vias importantes, como as avenidas Machado, Antônio Carlos e o anel rodoviário, causando retenções e transtornos para os motoristas.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que, nas últimas três horas, a região Noroeste acumulou 32,2 mm de chuva, um volume considerável para um período tão curto. A média climatológica de dezembro é de 339 mm, e todas as regiões da cidade já estão próximas de atingir esse índice. A previsão é de mais chuvas até quinta-feira (26), o que mantém a população em alerta constante. Em meio a essa situação preocupante, uma jovem de 15 anos foi soterrada após o desabamento de uma casa no bairro Conjunto Paulo VI. Felizmente, ela foi resgatada pelo Samu e levada ao hospital, onde se encontra fora de perigo. O desabamento foi atribuído às fortes chuvas que atingiram a região, evidenciando os riscos que os temporais representam para a infraestrutura urbana.

O Estado de Minas Gerais, que recentemente enfrentou uma seca severa, agora lida com os impactos das chuvas intensas que têm causado estragos em várias localidades. A Defesa Civil estadual confirmou seis mortes relacionadas ao período chuvoso, incluindo o óbito de uma mulher de 50 anos em Coronel Pacheco, na Zona da Mata. Além disso, há 148 desabrigados, 990 desalojados e 31 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. As autoridades estão em alerta máximo, monitorando a situação e prestando assistência às áreas mais afetadas, na tentativa de minimizar os danos e proteger a população.

*Com informações de Rodrigo Costa