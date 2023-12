Temporais voltam a atingir São Paulo após trégua no final de semana

Temperaturas máximas devem ficar perto dos 30ºC

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas devem voltar a atingir São Paulo na segunda-feira, 4



As fortes chuvas que deram uma trégua no fim de semana estão previstas para retornar a São Paulo a partir desta segunda-feira, 4, segundo a empresa de meteorologia Meteoblue. De acordo com a Climatempo, a presença de nuvens carregadas sobre a região é resultado da atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto-mar, que tem reforçado os temporais no Sudeste do país nos últimos dias. Apesar disso, as temperaturas máximas devem se manter na casa dos 30ºC. Apesar do aumento de nuvens, as temperaturas ficaram mais amenas neste primeiro fim de semana de dezembro, mas a sensação de abafamento ainda foi sentida em alguns locais, incluindo São Paulo. Neste domingo, 3, o tempo deve permanecer seco e ensolarado, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade durante a tarde. A chegada da brisa marítima no fim da tarde e início da noite pode causar um ligeiro aumento de nebulosidade, porém não há expectativa de chuva.