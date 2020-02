Temporal abre cratera em rodovia de Botucatu, no interior de SP

Reprodução/Polícia Rodoviária Cratera sugou um carro e um caminhão



A chuva abriu uma cratera na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu, interior de São Paulo. Um carro e um caminhão foram tragados para dentro do buraco, uma pessoa está desaparecida. Bombeiros e Polícia Rodoviária trabalham em conjunto nas buscas.

As duas pistas da SP-300 estão totalmente interditadas nos dois sentidos, do km 236 ao 240. A Marechal Rondom é uma das vias mais importantes do interior paulista. Todo o trânsito está sendo desviado para outras estradas da região.

O temporal destruiu casas, estradas e pontes na cidade. A ponte sobre o rio Lavapés, que liga os bairros de Boa Vista e Alto, foi levada pela correnteza. A força da enxurrada arrastou um contêiner para o teto de um veículo. Ao menos 30 pessoas estavam desabrigadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual.

* Com Estadão Conteúdo.