Temporal alaga ruas de São Paulo, inunda automóveis e deixa cidade em estado de atenção

Áreas mais atingidas pelo fenômeno da natureza foram as regiões Leste e Sul; Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou sete pontos intransitáveis de alagamento até as 16h

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem de chuva no centro de São Paulo (SP)



A cidade de São Paulo voltou a sofrer com as fortes chuva nesta quinta-feira, 23, e a situação deixou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. Nas redes sociais, foi possível encontrar relatos de pessoas que tiveram seus carros encobertos pela quantidade acumulada de água nas zonas Leste e Sul. Até as 16h, o Centro de Emergências Climáticas (CGE) registrou sete pontos intransitáveis em decorrência dos alagamentos. Na Zona Sul, os principais pontos foram as avenidas Interlagos, Vitor Manzini, Santo Amaro, das Nações Unidas, Roque Petroni Júnior, Vereador joão de Luca e Jornalista Roberto Marinho. Na região Leste, a rua Inácio Monteiro permaneceu interditada em ambos os sentidos desde as 16h. “Áreas de instabilidade vindas do interior, começam a atuar na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com baixo deslocamento na Zona Oeste, em Pinheiros. Essas instabilidades podem atuar nas Zonas Sul e Sudeste. Na Zona Leste chove moderado em Itaim paulista e Guaianases”, reportou o órgão municipal. Segundo o Corpo de Bombeiros, na capital e na região metropolitana de São Paulo foram registrados 84 chamados por quedas de árvores, 3 de alagamentos e 11 de desabamentos.