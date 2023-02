Temporal alaga São Paulo e paralisa trem e metrô; Prefeitura suspende rodízio

Cidade registrou 39 pontos de alagamentos até as 16h desta terça-feira, 7; São Paulo enfrenta lentidão no trânsito nas regiões Oeste e Sul

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Vista de ponto de alagamento na Avenida Rio Branco, na região central de São Paulo, durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira



A cidade de São Paulo enfrentou fortes chuvas nesta terça-feira, 7, e os impactos o trânsito logo foram sentidos pelos paulistanos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a capital paulista registrou 117 pontos de alagamento durante o dia, em todas as regiões da cidade — no momento, são 33. Consequentemente, diversas vias ficaram intransitáveis e provocaram um engarrafamento de 431 quilômetros. Devido ao transtorno, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou os veículos do rodízio. “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que o rodízio municipal de veículos está suspenso para o período da tarde desta terça-feira em razão da chuva que atingiu a cidade”, informou a CET.

Não foram apenas os motoristas e passageiros de ônibus que sofreram na volta para casa. A chuva derrubou árvores, alagou trilhos e prejudicou o funcionamento dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do do Metrô. No final da tarde, as linhas 4, 7 e 9 da CPTM operavam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, o que gerou superlotação em alguns terminais. Por volta das 20h, a situação já estava regularizada nas duas linhas de trem. A Linha-4 do Metrô, por outro lado, opera de forma parcial, segundo a atualização mais recente. Usuários dos trens filmaram goteiras nos vagões. Na linha 8, uma composição parou e os passageiros foram obrigados a descer. “O trem foi evacuado entre estações Imperatriz Leopoldina e Presidente Altino da linha 8-Diamante. Após uma hora, começaram a abrir as portas pela alavanca de emergência. O ar condicionado não funcionava e o calor era horrível”, relatou um passageiro.

Em Itaquera, região da Zona Leste da capital, um transbordamento do Rio Verde, na Rua Cunha Porã, esteve em estado de alerta máximo às 14h. O grande volume da enxurrada deixou carros submersos no local, que melhorou por volta das 16h55. Regiões como Butantã, Lapa e Vila Prudente tiveram de um a três pontos intransitáveis, ou seja, onde os carros não conseguiam se movimentar pelas ruas da capital. Até as 18h, o Corpo de Bombeiros afirmou que recebeu 22 chamados de quedas de árvores e 133 para enchentes. Os bairros mais afetados foram São Miguel, Carrão, Cidade Ademar, Belém e Ipiranga. Até o momento, duas pessoas estão desaparecidas em decorrência das enxurradas, na Zona Leste e em Osasco. Na linha 4-Amarela, do metrô, não há circulação entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi. Os ônibus Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foram acionados para auxiliar a situação.

Linha 7 Rubi da CPTM tá como? Via @joao_rodrigues.b pic.twitter.com/XMZhXHqyBj — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) February 7, 2023

Não esqueçam de levar guarda-chuva quando forem usar os trens da ViaMobilidade pic.twitter.com/Oq7bTBRoT0 — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) February 7, 2023

