Temporal no Rio de Janeiro deixa ao menos duas pessoas mortas

Centro de Operações Rio Avenida Brasil alagada na manhã de domingo



O temporal que deixou o Rio de Janeiro em estado de emergência entre este sábado, 29, e domingo, 1, deixou pelo menos duas pessoas mortas e duas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 75 anos morreu por conta de um eletrocutada na região da Taquara, Zona Oeste da cidade. Ainda não se sabe o que causou o choque elétrico. No bairro do Tanque, um homem morreu depois de um deslizamento.Mais cedo, em Magé, um homem e uma mulher foram resgatados após serem soterrados por um deslizamento.

O prefeito Marcelo Crivella (MDB) se reuniu no início da tarde com seus secretários para definir o plano de ação da prefeitura. Pelo Twitter, o Centro de Operações Rio tem informado sobre os pontos interditados em tempo real.

O município segue em ESTÁGIO DE ALERTA, desde a desde às 0h20 deste domingo (1/3). Recomendações:

– Adie compromissos;

– Permaneça em local seguro!

– Só se desloque se estiver em área de risco ou em caso de extrema necessidade;

– Ofereça abrigo a amigos e familiares. pic.twitter.com/FmbDClD2fm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 1, 2020

Temporais

O Rio amanheceu neste domingo sob estágio de alerta. Até o início da manhã, cerca de 40 vias da cidade estavam com trânsito interrompido por alagamentos ou quedas de árvore.

O sistema de transporte da cidade também foi interrompido em alguns pontos. A orientação dos órgãos de segurança é para que as pessoas evitem deslocamentos, já que a previsão para o fim do domingo é de mais chuva forte, segundo informa o Sistema de Alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Todas as regiões estão sob alerta de temporal, e a região da bacia da Barra da Tijuca/Jacarepaguá, que engloba a região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e adjacências, é tida como local de alta probabilidade de deslizamentos, ainda de acordo com o AlertaRio.

Nas redes sociais, moradores publicaram relatos dos estragos causados pela chuva.

Está chuva causou estragos no Rio, em Jacarepaguá zona oeste, parte do Rio Tindiba na Av Emile Roux.

Toda vez que chove desaba um pedaço. @BandNews @flaviofachel @GloboNews @balancogeral @InformeRJO @jpanoticiasrj pic.twitter.com/7PHTr0Sja0 — Sheila Alves (@Sheila_Magrinha) March 1, 2020

Túnel de Mangaratiba na Rio Santos interditado#chuva pic.twitter.com/pktm7xLTHt — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) March 1, 2020