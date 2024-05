Temporal no RS: sobe para 32 o número de vítimas

Cerca de 60 pessoas estão desaparecidas e mais de 15 mil precisaram sair de casa; meteorologistas do Estado alertaram que as tempestades vão continuar pelo menos até domingo

Anselmo Cunha / AFP Ao todo, até agora, 4.600 pessoas foram salvas pelas equipes de socorro



Subiu para 32 o número de vítimas devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (3). Cerca de 60 pessoas estão desaparecidas e mais de 15 mil precisaram sair de casa. Nos 154 municípios afetados, 36 pessoas ficaram feridas e mais de 70 mil sofreram algum prejuízo. As cidades com o maior número de desaparecidos são: Marques de Souza, com 13; Roca Sales, com 10; Candelária, com 8; e Encantado, com 6. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos últimos quatro dias, choveu no estado, o que equivale a três vezes a média para esta época do ano.

Devido aos mais de 130 bloqueios nas rodovias e da queda de 13 pontes, as viagens de ônibus estão suspensas e algumas cidades já enfrentam risco de desabastecimento de combustíveis. Bombeiros, agentes da Defesa Civil, policiais militares de outros Estados, além das Forças Armadas, trabalham nos resgates. Ao todo, até agora, 4.600 pessoas foram salvas pelas equipes de socorro. Os meteorologistas do Estado alertaram que as tempestades vão continuar no Rio Grande do Sul pelo menos até domingo. No Guaíba, em Porto Alegre, o nível da água já passou dos 3,6 metros e pode superar 5 metros ainda nesta semana.