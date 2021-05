‘Tenho fé que vou vencer cada obstáculo’, diz Covas após deixar a UTI

Prefeito licenciado está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde domingo, 2, para tratar um câncer

Reprodução/Instagram @brunocovas Tucano recebeu alta da UTI nesta terça-feira, 4



O prefeito licenciado da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez uma publicação nas redes sociais dizendo ter fé de que irá “vencer cada obstáculo”. A afirmação foi feita nesta terça-feira, 4, após o tucano ter recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde domingo, 2, para um tratamento contra o câncer. “Mais uma batalha vencida. Tenho fé que vou vencer cada obstáculo. Agradeço a todas as orações, as mensagens de carinho, a força que vocês tem me dado”, disse o prefeito licenciado, que também pediu desculpa por não ter respondido mensagens de apoio. Na foto, Covas aparece de máscara e de mãos dadas com seu filho Thomás, de 15 anos, dentro do hospital.