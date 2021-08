‘Tenho três alternativas: estar preso, morto ou a vitória’, diz Bolsonaro sobre seu futuro

Em discurso durante o 1° Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos de Goiás, presidente afirmou que espera que não queiram ‘tomar medidas’ para conter protestos do dia 7 de setembro

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO 'Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar', disse Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com gritos de “mito” pelos apoiadores na porta da Igreja Assembleia de Deus, no Setor Campinas, em Goiás. Ele participou do 1° Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos de Goiás e, ao lado de líderes religiosos, discursou por cerca de 20 minutos. “Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossas vidas. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande maioria dos líderes evangélicos vai participar desse movimento de 7 de setembro e assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar, vedado o anonimato, está garantida na nossa Constituição, não depende de regulamentação”, disse.

O presidente também afirmou que só tem “três alternativas para o seu futuro: estar preso, estar morto ou a vitória”. “Tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar. Tenho a consciência de que estou fazendo a coisa certa. Tem algo mais importante do que nossa vida, é a nossa liberdade”, declarou. Bolsonaro também fez críticas à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender repasses a canais bolsonaristas e ironizou que alguns dizem que ele pretende dar um golpe. “Eu já sou presidente. Vou dar um golpe em mim mesmo? Não pensem que muitos querem me tirar daqui em nome da volta da normalidade e da democracia. Querem me tirar daqui pelo poder. A abstinência do dinheiro fácil os torna belicosos. Os fazem reunir, os fazem conspirar. Digo uma coisa a eles: Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui”, disse.