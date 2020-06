Tentativa de roubo a banco deixa mortos e feridos na zona oeste de SP

Reprodução G1 Durante a ação a polícia foi chamada e houve troca de tiros



Uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, deixou pelo menos dois suspeitos mortos e mais duas pessoas baleadas — um policial e uma mulher que passava na rua. De acordo com a PM, os assaltantes tinham fuzis.

O tentativa do crime aconteceu na Rua Afonso Sardinha, por volta das 9h20. Durante a ação a polícia foi chamada e houve troca de tiros. Um PM foi atingido por fragmentos na cabeça e foi encaminhado para o Incor, onde passará por cirurgia.

Dos 5 integrantes da quadrilha, dois foram baleados e morreram. Outros três foram presos, sendo que um ficou ferido.

O quinto integrante conseguiu fugir e invadir uma ótica, onde fez um refém. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e a negociação terminou com o suspeito também preso e o refém solto.

Por meio de nota, o Banco do Brasil disse que está colaborando com as investigações.

“A agência do Banco do Brasil Rua Afonso Sardinha, na Lapa, em São Paulo, suspendeu o atendimento ao público nesta terça-feira (2), após invasão de grupo criminoso, com cerco policial subsequente. O incidente já foi encerrado sem funcionários feridos ou feitos reféns.