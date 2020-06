Tentativa de roubo deixa baleado na região do Morumbi

Por volta das 10h50, uma ambulância chegou ao local para a retirada do corpo do assaltante

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a ocorrência, mas ainda não deu mais detalhes sobre o caso



Uma agência do Banco Bradesco foi alvo de uma saidinha de banco na manhã desta segunda-feira (22) na região da Vila Andrade, no bairro do Morumbi. De acordo com a Polícia, que estava no local, o ladrão foi morto. A SSP contesta essa informação e informa que o homem foi encaminhado ao pronto socorro. Ele estaria de bicicleta e disfarçado de entregador de aplicativos.

O crime aconteceu na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 6335, em São Paulo. Por volta das 10h50, uma ambulância chegou ao local para a retirada do corpo do rapaz. Ainda não há informações sobre comparsas, feridos e se alguma quantia em dinheiro foi levada.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a ocorrência e disse que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de saidinha de banco, na

manhã desta segunda-feira (22). Houve confronto e um suspeito foi baleado, sendo socorrido ao P.S do Hospital Campo Limpo. A ocorrência está em andamento e será apresentada posteriormente no 89º DP. Procurado, o Banco Bradesco ainda não se manifestou.