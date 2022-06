Terceiro suspeito de assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira se entrega à polícia

Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, estava com a prisão decretada pela Justiça; Polícia Federal investiga ao menos cinco pessoas

Divulgação/Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, é o terceiro investigado preso no caso



A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste sábado, 18, o terceiro suspeito do assassinato do indigenista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, se entregou na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte – ele estava com a prisão decretada pela Justiça. O suspeito será interrogado e encaminhado para audiência de custódia. Os dois primeiros suspeitos presos são os irmãos Amarildo de Oliveira, o Pelado, e Oseney de Oliveira, o Dos Santos. De acordo com a PF, pelo menos cinco suspeitos são investigados.

Pelado, de acordo com a PF, confessou o assassinato de Bruno e Dom, que desapareceram na região do Vale do Javari, no Amazonas, no domingo, 5 – em sua oitiva na terça-feira, 14, ele disse que a dupla foi morta a tiros, esquartejada, incinerada e enterrada. O criminoso confesso levou os policiais ao local em que havia deixado os restos mortais. Na tarde da sexta-feira, 17, a perícia da Polícia Federal confirmou que um dos corpos encontrados é o do jornalista britânico – a confirmação foi feita com base em exame de Odontologia Legal, ou seja, da arcada dentária, combinado com DNA. As investigações da PF seguem sob sigilo, mas a corporação informou, na sexta-feira, 17, que não houve mandante do crime – de acordo com essa versão, os irmãos Pelado e Dos Santos agiram sozinhos. Os policiais também descartaram, neste momento, o envolvimento de facções criminosas no caso. Apesar disso, segundo o texto, “com o avanço das diligências, novas prisões poderão ocorrer”.