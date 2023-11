Terceiro suspeito de ligação com o Hezbollah é preso pela PF no Rio de Janeiro

Homem, que não teve a identidade revelada , foi preso em Copacabana, na zonal sul da capital fluminense; Polícia Federal investiga um possível recrutamento de brasileiros pelo grupo terrorista libanês para a prática de ataques no Brasil

Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal prende terceiro suspeito de fazer parte do Hezbollah no RJ



A PF (Polícia Federal) prendeu na noite deste domingo, 12, um terceiro suspeito de ligação com o grupo terrorista libanês Hezbollah. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi o terceiro brasileiro preso por suspeita de ligação com o grupo libanês. Na quarta-feira, 8, outros dois homens, que são de São Paulo, foram presos durante uma operação deflagrada pela PF. Denominada “Operação Trapiche”, a ação busca investigar um possível recrutamento de brasileiros para o cometimento de atos extremistas no Brasil. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a investigação, o alvo dos ataques seria prédios da comunidade judaica.Os presos devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organizações terroristas e de realizar atos preparatórios de terrorismo. Se somadas, as penas chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. O Hezbollah é uma organização política e paramilitar fundamentalista (xiita) islâmica e atua na fronteira entre Líbano e Israel. Desde o início do conflito entre Isarel e Hamas, na Faixa de Gaza, foram registrados ataques entre o grupo libanês e o exército israelense no Oriente Médio. O grupo é uma das forças paramilitares mais poderosas da região e é considerada uma ameaça maior do que o Hamas. A organização extremista possui um armamento avançado e conta com o apoio do Irã.