Terminam nesta sexta inscrições para o Sisu do segundo semestre

Candidatos concorrem a 51 mil vagas em instituições de ensino superior em todo o país

Marcello Casal Jr/Agência Brasil MEC adia inscrições para Sisu



Terminam nesta sexta-feira (10) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre para os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e desejam ingressar na faculdade. Serão oferecidas mais de 51 mil vagas em instituições de ensino superior do país.

Além de cursos de graduação presenciais, o Sisu também oferecerá neste semestre vagas e bolsas de estudo para o ensino a distância (EaD). Em ambas categorias, não podem concorrer os candidatos que zeraram a redação ou prestaram o exame na condição de treineiros.

A inscrição deverá ser feita pelo site do Ministério da Educação (MEC). Os interessados poderão escolher até duas opções de cursos, em ordem de prioridade, na mesma instituição ou em universidades diferentes.

O resultado da primeira chamada do Sisu do segundo semestre será divulgado em 14 de julho, próxima terça-feira. Aqueles que não forem convocados para a matrícula, poderão manifestar interesse em participar da lista de espera.

*com Agência Brasil