Terremoto de magnitude 6,4 mata pelo menos uma pessoa na China

EFE Quase 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por conta do tremor



Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter que atingiu a região de Xinjiang, no noroeste da China, por volta das 21h27 (horário local) desde domingo. As informações são da Xinhua, a agência de notícias oficial do país.

Segundo autoridades locais, o tremor teve seu epicentro a 16km de profundidade em uma área perto das fronteiras com o Quirguistão e o Tajiquistão. Posteriormente, foram registrados cerca de dez tremores secundários, um deles com magnitude 5,2 graus.

Ainda de acordo com a Xinhua, quase 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas até o momento.

* Com informações da EFE.