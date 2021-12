TheBar.com, loja oficial de Johnnie Walker, Tanqueray e Baileys, lança pop-up stores em shoppings de São Paulo

Icônico Johnnie Walker apresenta novidades com a chegada de Icons, linha inédita e limitada dos prestigiados rótulos da marca

Divulgação/Diageo Pop-up store TherBar.com em shopping de São Paulo



Algumas das mais famosas bebidas do mundo, pertencentes ao portfólio da Diageo, como Johnnie Walker, Old Parr, Tanqueray, Baileys, entre outras, traz uma novidade para as festas deste final de ano. Além do tradicional e-commerce TheBar.com, onde os consumidores podem encontrar produtos da marca, a companhia inaugurou pop-up stores em shoppings de São Paulo. Além dos pontos de venda, a companhia lança neste final de ano a linha Icons da marca de uísque Johnnie Walker, com edições especiais e limitadas. Com o conceito “To the ones who keep walking” (“Para aqueles que continuam caminhando”), que encoraja a celebrar os ícones que contribuem para uma jornada mais leve e inspiradora, a marca propõe que o ato de presentear não seja exclusivo a ocasiões especiais e que esteja incorporado ao dia a dia.

Com o objetivo de tornar esses momentos ainda mais interessantes e memoráveis, a empresa investiu em um design único e exclusivo para os rótulos, com garrafas de visual moderno e singular, tendo como inspiração a moda e o lifestyle, enaltecendo o sabor e o estilo – sem perder a característica, pois o teor da bebida continua o mesmo. Entre as edições especiais, estão o Johnnie Walker Red Label, apresentando sabor vibrante e picante; o Johnnie Walker Black Label, intenso e defumado; além das embalagens comemorativas de Johnnie Walker Gold Label, reconhecido pelo tradicional sabor de fruta, baunilha, especiarias e defumação; e do emblemático Johnnie Walker Blue Label, incomparável e exclusivo blend com notas de mel e aroma adocicado.

Alguns desses rótulos poderão ser encontrados nas pop-up stores montadas nos principais shoppings de São Paulo. Para proporcionar uma experiência única e diferenciada, os visitantes dos shoppings Cidade Jardim e CJ Shops poderão conhecer as novidades na pop-up store exclusiva Johnnie Walker Blue Label. Nestes locais, a experiência de compra irá incluir gravação na garrafa de Blue Label, personalização com foto na garrafa de Johnnie Walker Gold Label, parceria com a Chocolat du Juor, gifting de Johnnie Walker com MH Studios e também um profissional de caligrafia para personalizar as garrafas e os cartões de presentes.

E para expandir ainda mais a experiência ao público, outros shoppings recebem a pop-up store TherBar.com. Lojas conceituais que visam proporcionar aos consumidores toda a experiência do ambiente online no ambiente físico. Assim, os consumidores terão à disposição os principais rótulos da linha Icons, além de outros produtos, como o Tanqueray London Dry: o gin inconfundível e o mais premiado da categoria, perfeito para o preparo de drinks, sendo o gin preferido entre os bartenders dos 50 melhores bares do mundo; como o Baileys: o creme irlandês número 1 do mundo, sendo uma bebida versátil, delicada e doce, que pode ser combinada com uma infinidade de outros ingredientes para criar drinks e também receitas de sobremesas incríveis. Para tornar o momento mais marcante, os consumidores terão ainda informações sobre drinks, kits exclusivos, lançamentos em primeira mão e sacolas especiais para compor o gift pack.

Para complementar a estratégia, os produtos comprados nas pop-up stores podem ser entregues, em até duas horas, no endereço indicado na hora da compra. Assim, a Diageo pretende alcançar os clientes e ser a representante oficial dos presentes de Natal, começando pelos tradicionais amigos secretos promovidos nas empresas. Confira ABAIXO onde encontrar as pop-up stores e mais informações em TheBar.com:

– Pop-up stores Johnnie Walker Blue Label

Shopping Cidade Jardim

CJ Shops

– Pop-up stores TheBar.com

Mooca Plaza Shopping

Shopping Eldorado

Shopping Anália Franco

Shopping Pátio Paulista

Morumbi Shopping

*Beba com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.