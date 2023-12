Tiroteio deixa nove pessoas feridas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Suspeitos não obedeceram ordem de parada a atiraram contra policiais miliatres; caso é investigado

Um tiroteio na Avenida Brasil deixou nove pessoas feridas neste domingo, 24, véspera de Natal. O casal aconteceu em Bonsucesso. Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) deram ordem de parada a um veículo suspeito que havia saído do Complexo da Maré, e os ocupantes do carro abriram fogo contra os policiais. Os suspeitos conseguiram fugir, mas três veículos e uma viatura foram atingidos pelos disparos. A via foi isolada para perícia, e o Centro de Operações Rio orientou que os motoristas na pista lateral, no sentido Centro, desviassem pela Avenida Londres. O trânsito ficou intenso na região. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), e a Polícia Civil está investigando o ocorrido para esclarecer os fatos. A Polícia Militar ressaltou que o policiamento na região estava reforçado desde sábado, quando a deputada estadual Giselle Monteiro sofreu uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, próximo à comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A deputada relatou nas redes sociais que os criminosos atiraram contra o seu carro durante a abordagem. Ela descreveu a situação como homens fortemente armados jogando o veículo na frente dela, cercando-a na rua e batendo com as armas para quebrar o vidro. A parlamentar afirmou ter sido agredida com coronhadas e que o veículo foi atingido por tiros. A parlamentar é irmã do ex-vereador Gabriel Monteiro.