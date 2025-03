Tiroteio em Jacarepaguá, no Rio, atinge ônibus do BRT e deixa passageiros feridos

Ataque aconteceu na Rua Cândido Benício, entre as estações Praça Seca e Tanque, por volta de 12h30

Reprodução/Reedes Sociais Ônibus do BRT é atingido por tiros em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro



Na tarde de segunda-feira (10), um incidente preocupante ocorreu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde um ônibus do BRT foi alvo de disparos. O ataque aconteceu na Rua Cândido Benício, entre as estações Praça Seca e Tanque, por volta de 12h30. Como resultado, alguns passageiros sofreram ferimentos causados por estilhaços de vidro, mas não houve vítimas com ferimentos a bala. Os feridos foram rapidamente encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde receberam atendimento. A unidade de saúde informou que as vítimas apresentavam escoriações, mas estavam em estado estável e sob observação. Não foram registrados casos de ferimentos diretos por armas de fogo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Militar, em resposta ao tiroteio, intensificou a presença de agentes na área. O confronto entre grupos armados ocorreu nas comunidades da Caixa D’água e Renascer, na Praça Seca, o que gerou preocupação entre os moradores e usuários do transporte público. A segurança na região está sendo reforçada para evitar novos incidentes. A investigação do caso foi atribuída à 28ª Delegacia de Polícia, localizada na Praça Seca. As autoridades estão trabalhando para apurar as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis. Apesar do susto, a operação do corredor Transcarioca não foi interrompida, permitindo que o serviço continuasse a atender os passageiros.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA