Tiroteio em festa junina deixa cinco mortos e oito feridos na zona norte do Rio

Uma criança de 10 anos está entre as vítimas; a Polícia Civil investiga o caso e agentes fazem diligências na região

Allan Carvalho/Estadão Conteúdo Tiroteio aconteceu durante a madrugada. Polícia Civil investiga o caso



Cinco pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas por disparos de armas de fogo durante uma festa junina na madrugada deste domingo (28), no bairro de Anchieta, na zona norte do Rio. Entre os mortos está uma criança de 10 anos.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 41º Batalhão da Polícia Militar, do Irajá, foram chamados por conta da chegada de pessoas baleadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque. Os policiais constataram que 11 feridos foram levados para receber atendimento médico, mas quatro deles não resistiram aos ferimentos.

Já a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga os fatos, apurou que houve uma vítima a mais do que as encontradas pelos policiais militares. A Polícia Civil instaurou inquérito e agentes fazem diligências para descobrir as circunstâncias das mortes.

*Com informações do Estadão Conteúdo