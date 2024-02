‘Tive o prazer de ser seu amigo’, diz Lula sobre morte de Abilio Diniz

Presidente Lula expressa pesar pela morte de Abilio Diniz, destacando sua contribuição empresarial. Homenagens de autoridades e personalidades.

Ricardo Stuckert/PR Lula, Abílio Diniz e o jornalista Mino Carta durante cerimônia de premiação As Empresas Mais Admiradas no Brasil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou seu pesar pela morte do empresário Abilio Diniz, destacando sua dedicação e contribuição para o Grupo Pão de Açúcar. Lula ressaltou a determinação e o comprometimento de Abilio com o trabalho, além de lembrar momentos compartilhados e enviar condolências à família. “Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais. Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país”, disse Lula, em publicação no X (antigo Twitter). O empresário morreu aos 87 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após lutar contra uma pneumonia. O velório aconteceu nesta segunda-feira, 19, no Salão Nobre do Morumbi, e contou com a presença de autoridades e personalidades como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ex-presidente Michel Temer e o apresentador Luciano Huck. O enterro será reservado aos familiares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Governadores, prefeitos e líderes políticos também se manifestaram, ressaltando a influência e inspiração que Diniz representou para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do país. O ex-governador de São Paulo, João Doria, e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) destacaram a importância de Abilio como referência de liderança e cidadania, enquanto Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, ressaltou a contribuição do empresário para a formação de novos líderes políticos no Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA