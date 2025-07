Tocantins registra dois casos de sarampo e recebe alerta para vacinação

Somente 55% das pessoas tiveram esquema vacinal completo no Estado; presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações ressalta necessidade de intensificar vacinas nessa área

O estado de Tocantins registrou recentemente dois casos de sarampo, envolvendo uma criança de quatro anos e uma profissional de saúde de 29 anos, ambas sem vacinação. A criança teve contato com indivíduos que viajaram à Bolívia, onde a doença está em surto. Ambas as pacientes estão em processo de recuperação em suas residências.

As amostras de sangue coletadas foram encaminhadas para a Fiocruz, onde passarão por confirmação laboratorial. Em resposta à situação, o Ministério da Saúde mobilizou uma equipe técnica para colaborar com a Secretaria de Saúde local, implementando medidas de contenção, como o monitoramento de contatos e a intensificação da vacinação na área.

Caso os resultados sejam confirmados, o Brasil terá registrado sete infecções por sarampo em 2025, com casos já notificados em outras regiões, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Apesar do aumento nos casos, o país ainda mantém a certificação de livre de sarampo, concedida pela Organização Panamericana da Saúde.

Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, alerta que os casos no Tocantins devem servir como um alerta para os estados que fazem fronteira com a Bolívia. Ela ressalta a necessidade de intensificar a vacinação nessas áreas, onde o risco de contágio é maior. Na Região das Américas, foram reportados 7.132 casos de sarampo até o momento, com 13 mortes associadas à doença. Mônica enfatiza a importância da vacinação, recomendando a vacina tríplice viral para aqueles que não têm certeza sobre seu estado vacinal.

O esquema vacinal para sarampo consiste em duas doses para pessoas com até 29 anos e uma dose para adultos entre 30 e 59 anos. A cobertura vacinal ideal deve ser superior a 95%. Neste ano, o Brasil alcançou 91,74% de vacinação infantil com a primeira dose, mas apenas 72,74% completaram o esquema vacinal. No Tocantins, a situação é preocupante, com 86% de cobertura na primeira dose e apenas 55% na segunda.

*Reportagem produzida com auxílio de IA