Toffoli suspende investigações da Lava Jato sobre senador José Serra

Tucano é acusado de receber propinas da Odebrecht entre 2006 e 2007; decisão final cabe ao relator do caso, Gilmar Mendes

Fellipe Sampaio/SCO/STF Toffoli argumentou que a decisão que autorizou a busca e apreensão no gabinete do tucano "usurpou a competência constitucional do STF"



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira, 29, as investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra (PSDB-SP). Toffoli argumentou que a decisão que autorizou a busca e apreensão no gabinete do tucano, bem como as quebras de sigilo, “usurpou a competência constitucional do STF”. No dia 24, os advogados de Serra entraram com um pedido afirmando que o Ministério Público Eleitoral está usando fatos relacionados ao atual mandato dele, o que viola o benefício do foro privilegiado. Agora, a decisão final cabe ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso.

De acordo com o Toffoli, responsável pelo suspensão do inquérito, o decreto “não fez referência ao cargo de senador ocupado por Serra”, nem “qualquer ressalva quanto à apreensão de elementos relacionados ao mandato”. “Houve ainda ordem de quebra de sigilos fiscal e bancário por absurdos 15 anos, atingindo todo o período da atividade parlamentar do reclamante”, escreveu o ministro. Além disso, quase vinte dias após a deflagração da operação policial, o ex-governador não teve autorização para acesso à íntegra da investigação contra ele o que, segundo Toffoli, descumpre o código penal.