Torcedores do Racing são baleados por assaltante na Barra da Tijuca

Criminoso atirou após grupo de argentinos reagir a assalto, acertando dois deles; Delegacia de Atendimento ao Turista da Polícia Civil do Rio de Janeiro já tem imagens do suspeito

Reprodução/X/@blitzRJoficial Turistas argentinos baleados na Barra da Tijuca foram socorridos por um helicóptero do Corpo de Bombeiros



Dois turistas argentinos foram baleados na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando um homem armado, que chegou de motocicleta, tentou assaltar um grupo de turistas, que está na cidade para assistir à final da Recopa entre Botafogo e Racing, nesta quinta-feira (27). Durante a tentativa de roubo, houve uma reação, e o criminoso disparou, atingindo dois dos argentinos, que são torcedores do Racing. Os feridos foram socorridos por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e permanecem internados. A Delegacia de Atendimento ao Turista da Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso e já possui imagens do suspeito, com a expectativa de prendê-lo em breve.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este não é um caso isolado de violência contra turistas argentinos no Rio de Janeiro. Recentemente, um ex-secretário de turismo de Bariloche foi morto após entrar por engano em uma comunidade, guiado pelo GPS. Ele foi alvejado por criminosos armados e, apesar de ter sido internado, não resistiu aos ferimentos. Esses incidentes destacam a preocupação com a segurança de turistas na cidade, especialmente em áreas consideradas de risco. A violência urbana no Rio de Janeiro continua a ser um desafio significativo para as autoridades locais, que buscam maneiras de proteger visitantes e moradores.

🚨🎙️Barra da Tijuca – Na tarde desta quarta-feira (26), dois turistas argentinos foram baleados durante uma tentativa de assalto na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas, torcedores do Racing Club, estavam próximas a um quiosque na orla da Barra. pic.twitter.com/5Ud0LjXDTL — 𝘼𝙡𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙍𝙞𝙤 𝙐𝙍𝙂𝙀𝙉𝙏𝙀 ⚠️🚨🎙️ (@AlertaRJUrgente) February 26, 2025

*Com informações de Rodrigo Viga