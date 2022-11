Trabalhadores da Mercedes em São Bernardo aprovam acordo que garante realocação e requalificação da categoria

Estão aptos ao plano profissionais com, no mínimo, três anos de empresa

Andris Bovo/Sindicato dos Metalúrgicos ABC Presidente do Sindicato e CSE na Mercedes, Moisés Selerges, falando com a categoria



Os trabalhadores na Mercedes-Benz aprovaram na manhã deste sábado, 12, durante assembleia, a proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa que garante a redução do impacto da terceirização. De acordo com a categoria, o acordo assegura a realocação e a requalificação dos trabalhadores nas áreas envolvidas e o futuro da planta de São Bernardo. Um Plano de Demissão Voluntária (PDV) foi criado para realizar a realocação. A categoria informou que estão aptos ao plano trabalhadores com, no mínimo, três anos de empresa. O plano conta com uma parte fixa de 12 salários e uma parte variável, com um salário por ano trabalhado, até o teto de 22 salários. Aos profissionais aposentados, haverá também um bônus de dois salários. Além disso, o sindicato disse que a negociação também assegurou a permanência do convênio médico até dezembro de 2023, independente da data de saída, e a fixação do vale-alimentação por 12 meses. O presidente do Sindicato e CSE na Mercedes, Moisés Selerges, disse a importância da decisão da categoria. “Não fugimos da nossa responsabilidade, o sonho da Mercedes é que a fábrica fosse apenas uma montadora, não uma fabricante de veículos, mas isso também não é possível porque tem as vidas dos trabalhadores e das famílias em jogo. Para o sindicato é importantíssimo que a planta de São Bernardo continue aqui e as negociações levaram isso em conta”, explicou.