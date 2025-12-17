Trabalhadores dos Correios iniciam paralisação em nove Estados
Protesto é contra medidas adotadas pela estatal e pela falta de um acordo coletivo e reajuste salarial para a categoria
Trabalhadores dos Correios de ao menos nove estados do Brasil iniciaram uma paralisação parcial nesta quarta-feira (17) em meio a discussões sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com o sindicato da categoria. Segundo os Correiros, “atualmente, cerca de 91% do efetivo da empresa está em atividade. Dos 36 sindicatos que representam os trabalhadores da estatal, 24 não aderiram ao movimento de paralisação”, diz o comunicado.
Os Estados envolvidos na paralisação são:
- Ceará
- Mato Grosso
- Minas Gerais
- Paraíba
- Paraná
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- São Paulo
A greve foi aprovada na última terça-feira (16) pelos sindicatos de trabalhadores da empresa. O tempo da paralisação é indeterminado. “Para mitigar eventuais impactos operacionais, a empresa adotou medidas contingenciais que garantem a continuidade dos serviços essenciais à população”, explica os Correios.
O protesto é contra medidas adotadas pela estatal e pela falta de um acordo coletivo e reajuste salarial para a categoria. Segundo o ministro, Caputo Basto, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, existe uma proposta construída com os Correios e as entidades sindicais da categoria, que, conforme proposto pelo ministro, deve ser votada em assembleia-geral extraordinária e, se aprovada, uma audiência para assinatura do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) será realizada no dia 26 de dezembro de 2025, às 14h, na sede do TST.
