Traficante condenado a 73 anos de prisão foge no Rio

Cosme dos Santos, o Macumba, está sendo procurado pela polícia após fugir da prisão



O traficante Cosme dos Santos, conhecido como Macumba, preso desde 1995 e condenado a 73 anos de prisão, fugiu do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, onde cumpria pena no regime semiaberto por homicídio, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.

Ele estava preso há 25 anos, apontado como chefe do tráfico do Morro da Mineira, no Catumbi, Centro do Rio, e em 2019 ganhou autorização da justiça para trabalhar fora da cadeia. Contratado para trabalhar em uma empresa na Zona Norte do Rio, Cosme dos Santos deixou a penitenciária pouco antes do seu horário de entrada, às 9h, e não retornou. Sua progressão para o regime aberto estava prevista para 2025.

Cosme dos Santos é acusado envolvimento no sequestro de John Mendes Reis, com 14 anos à época, filho do então deputado estadual Albano Reis. Os criminosos capturaram o jovem quando ele deixava um baile no Morro Chapéu Mangueira, zona sul do Rio. Após a prisão de Santos, o adolescente foi liberado mesmo sem resgate após 15 dias em cativeiro.

A Justiça oferece R$ 1 mil para informações sobre fugitivo, que é filiado a facção Comando Vermelho (CV). Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser prestada nos canais do site http://www.procurados.org.br/procurado/3910.