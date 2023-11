Traficante de drogas conhecido como Rei é preso em apartamento de luxo na zona sul do Rio de Janeiro

Ao perceber a chegada dos policiais, Reinaldo Carvalho de Oliveira jogou o telefone celular e um caderno de anotações pela janela, mas ambos foram recuperados; segundo as investigações, ele comandava uma rota aérea para o transporte de drogas

Riovulgação/Polícia Civil Reinaldo Carvalho de Oliveira foi preso em um apartamento em Ipanema



Um traficante conhecido como Rei foi preso em um apartamento de luxo no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu nesta quarta-feira e foi realizada pela Delegacia do Aeroporto Internacional do Galeão (Dairj). O criminoso, que estava foragido desde 2018, foi encontrado na Rua Visconde de Pirajá. O valor do aluguel do imóvel onde ele estava custava R$ 15 mil. Durante a operação, a polícia apreendeu um caderno com anotações da contabilidade das drogas e armas, além do telefone celular do traficante. Segundo as autoridades, Rei costumava mudar de endereço para despistar a polícia, mas sempre vivia na zona sul. Ele já foi condenado a 23 anos, sete meses e oito dias de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com as investigações, ele é apontado como um dos principais fornecedores de maconha para favelas do Rio.

Reinaldo Carvalho de Oliveira comandava uma rota aérea para o transporte de drogas, de acordo com as investigações. Pequenas aeronaves buscavam entorpecentes no Mato Grosso do Sul e os transportavam por rodovias até municípios de São Paulo. Parte da remessa era recebida por nigerianos radicados no Brasil, que se responsabilizavam pela entrega na Europa e na África. Outra quantidade de drogas era levada para favelas do Rio, como Parque União, Nova Holanda e Manguinhos, todas na zona norte da capital fluminense. Acima de Reinaldo na hierarquia do tráfico está Iván Carlos Mendes Mesquita, conhecido como Don Carlos. Ele é paranaense, piloto de avião e fugiu do Brasil na década de 90, encontrando abrigo no Paraguai. Iván foi preso em 2015 pela Polícia Federal e passou a chefia da quadrilha para Reinaldo, que se mudou para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A prisão de Reinaldo em 2018 ocorreu em Limeira, em São Paulo, quando ele e parte da organização foram detidos transportando quase 300 kg de maconha.

A prisão atual de Reinaldo aconteceu após um mês e meio de investigações da polícia. Ele foi localizado em um apartamento de luxo em Ipanema. Ao perceber a chegada dos policiais, o traficante jogou o telefone celular e um caderno de anotações pela janela, mas ambos foram recuperados pelos agentes. A reportagem não conseguiu encontrar a defesa de Oliveira. O espaço está aberto para qualquer manifestação.