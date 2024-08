Trecho de rodovia atingida por rompimento de barragem desaba em Mato Grosso do Sul

Um trecho do km 500 da BR-163, emdesabou nesta quarta-feira (21), após ser atingido pelo rompimento da barragem de um condomínio na manhã desta terça-feira (20). Segundo a CCR MSVia, concessionária que administra a via, o desabamento já “estava previsto” por conta do comprometimento da parte da pista. A previsão é de que o tráfego no local seja totalmente liberado em até 15 dias. Neste período, o fluxo dos carros segue em sistema de “pare e siga”, quando uma das faixas fica interditada, enquanto o tráfego flui pela outra faixa de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul.