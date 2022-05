Trem do metrô bate em caminhão, tomba e deixa 6 feridos em Salvador

Concessionária informou que vagões foram evacuados e Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas

Divulgação/Transalvador Trem colidiu com caminhão de manutenção e descarrilhou



Um trem do metrô de Salvador, na Bahia, bateu em um caminhão de serviço, descarrilhou e tombou na manhã desta terça-feira, 31, na região da estação Pirajá. O acidente deixou seis pessoas feridas. Segundo a CCR Metrô Bahia, os vagões foram evacuados e o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas, que foram encaminhadas para hospitais próximos. A concessionária informou que acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (PAESE) para levar os passageiros entre a Estação Pirajá e a Estação Acesso Norte.

“Duas linhas emergenciais foram criadas ligando as estações de transbordo atendidas pela linha que não está operando: Acesso Norte x Pirajá e Pirajá x Acesso Norte, que farão o mesmo trajeto realizado pelo metrô. O atendimento será feito de forma emergencial até que a operação do metrô seja normalizada”, informou a CCR em nota. A Linha 1 opera apenas entre os terminais Acesso Norte e Lapa e ainda não há previsão para reestabelecer o serviço. “A CCR Metrô Bahia está atuando com todas as suas equipes de segurança, manutenção e atendimento para prestar todo o atendimento necessário, restabelecer os serviços e minimizar os impactos da ocorrência”, concluiu.

Metrô descarrila e tomba depois de bater em caminhão de serviço, na região da Estação Pirajá, em Salvador. Segundo informações, linha 2 está funcionando em velocidade reduzida, em modo de emergência. Uma unidade do Samu está no local e,até o momento, não há registro de feridos. pic.twitter.com/7jOSztBrq0 — Raoni Oliveira (@ORaoniOliveira) May 31, 2022