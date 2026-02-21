Trem que liga CPTM à Cumbica entra em operação para o público
Público em geral pode usar o transporte das 17h30 até 00h; capacidade de transporte é de cerca de 500 pessoas por dia
O trem que conecta a linha 13-Jade da CPTM aos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, conhecido popularmente como Aeroporto de Cumbica, iniciou, nesta sexta-feira, 20, uma nova fase de operação. Agora, o público em geral pode usar o transporte das 17h30 até 00h. De acordo com o AeroGRU, consórcio responsável pela operação do trecho, a capacidade de transporte é de cerca de 500 pessoas por dia.
O funcionamento com capacidade reduzida está previsto no planejamento realizado pelo AeroGRU em conjunto com o GRU Airport, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e os órgãos reguladores. O Estadão entrou em contato com a Anac e aguarda retorno. Antes do anúncio, passageiros que chegassem pela Estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM dependiam somente de linhas de ônibus disponibilizados pelo aeroporto.
O transporte entre a estação e os terminais é gratuito.
Em nota, o AeroGRU afirma que o avanço para o público geral representa mais uma etapa da implantação, “que inclui verificações progressivas, acompanhamento das equipes técnicas e ajustes contínuos conforme previsto nos marcos de certificação”. O “Peoplemover” – como o equipamento foi apelidado na época do seu lançamento – foi submetido a mais de 15 mil testes de desempenho e segurança, e, desde dezembro de 2025, operava diariamente com funcionários do aeroporto, “demonstrando plena capacidade técnica para sua evolução até a operação final”.
Atrasos no início das operações
O início das operações vinha sendo adiado desde 2024. Mudou de fevereiro para outubro, depois para fevereiro de 2025 e, mais tarde, para agosto do mesmo ano.
Em reunião com a Anac em 28 de novembro do ano passado, a AeroGRU estimava que, em 16 de janeiro deste ano, a população já poderia usar o trem, ainda que com limitações. A concretização vem com mais de um mês de atraso. Ainda não há previsão de novas ampliações.
Aeromóvel
Construída a 11 metros do solo, a linha possui 2.700 metros de extensão. Quando estiver em plena capacidade de funcionamento, será operada com três trens projetados para acomodar 200 usuários cada um.
O sistema terá capacidade para transportar até 2 mil passageiros por hora, de forma gratuita, em viagens de cerca de 6 minutos até o último terminal.
