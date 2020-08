Tremor de terra é registrado em município de Pernambuco neste domingo

Laboratório Sismológico da UFRN captou tremor de magnitude 1.5 mR no município de Caruaru

Reprodução/ LabSis UFRN Tremor de terra aconteceu em Caruaru, no agreste pernambucano



Na manhã deste domingo (23) foi registrado um tremor de terra em Caruaru, município do agreste de Pernambuco. A informação foi anunciada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nota divulgada em seu site oficial. A instituição integra a RSBR – Rede Sismográfica Brasileira e monitora a região Nordeste desde 1991.

O tremor de magnitude de 1.5 foi registrada às 6h22 (horário local) pela rede sismográfica RSISNE. Segundo o Laboratório Sismológico, até o momento não há informações de que mais pessoas sentiram o evento deste domingo. A Jovem Pan entrou em contato com a Codecipe – Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, que alegou não ter informações sobre o ocorrido.

Esse não foi o único tremor de terra registrado na região nordeste nessa semana. O Laboratório Sismológico registrou no dia 17 de agosto um tremor de magnitude 1.8 mR no município de Lajes, interior do Rio Grande do Norte. Dois dias antes, no último sábado (15), outro evento ocorreu no estado do Rio Grande do Norte, desta vez no município de Pedra Preta, tendo sua magnitude preliminar calculada em 1.9 mR.