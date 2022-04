Tremor de terra é registrado na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais

Moradores sentiram leve terremoto na noite de sexta-feira; Observatório Sismológico da UnB conseguiu calcular a intensidade

Reprodução/ SIS/ UnB Tremor foi identificado pelo Observatório Sísmico da Universidade de Brasília



Um pequeno tremor de terra foi registrado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, na noite desta sexta-feira, 29. Moradores relataram nas redes sociais que casas e prédios tremeram entre as 21h30 e 22h30 (horário de Brasília). O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília – SIS/UnB, registrou o tremor por volta das 21h53. A magnitude foi de 3 mR, sendo equivalente à passagem de um veículo grande e pesado pelos cálculos da Escala Richter. Alguns dos relatos nas redes sociais informaram que um barulho alto foi ouvido no momento do tremor. Essa não é a primeira vez que a cidade sente a terra tremer. De acordo com o jornal ‘Estado de Minas’, em maio de 2020 um terremoto semelhante foi sentido também nos municípios de Prudente de Morais e Santana do Pirapama.

Confira algumas publicações nas redes sociais:

Sete Lagoas MG teve um estrondo forte e tremeu tudo,nunca achei que fosse presenciar um terremoto desta magnitude.#abalosismico #geologia #setelagoasmgtremeu — Letozuera (@letozuera) April 30, 2022

Vários moradores de vários bairros sentiram tremores (terremoto) na noite desta sexta-feira (29) em Sete Lagoas. Moradores relataram momentos em que a o chão tremeu. Alguns moradores relataram ainda que viram prédios balançaram.

A PM e os bombeiros confirmaram várias ligações. pic.twitter.com/aeMzA4aXdX — Júnior Sousa Informa (@juniorsinforma) April 30, 2022