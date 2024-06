Tremores são registrados em cidade de Minas Gerais e sentidos em São Paulo

Em 11 minutos, município de Frutal foi atingido por dois terremotos; não houve feridos, nem reflexos significativos ou riscos para a população local

Reprodução Defesa Civil da Minas Gerais pediu para moradores entrar em em contato caso percebam o surgimento de rachaduras



Um tremor de magnitude 4.0, registrado na manhã desta terça-feira (18), em Frutal, município do Triângulo Mineiro, foi sentido na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os dois locais afetados ficam a cerca de 115 quilômetros. O abalo sísmico foi confirmado pelo Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB), que chegou a registrar outro tremor, também em Frutal, e de magnitude menor – 3.2 – 11 minutos depois do primeiro abalo sismológico. Segundo os registros do Observatório da UNB, o primeiro tremor aconteceu às 10h08 (horário de Brasília) e o segundo, às 10h19, desta terça-feira. “Desde então, a Defesa Civil do município está estabelecendo contato com os órgãos competentes, como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a Rede Sismográfica do Brasil (RSBR) e o Serviço Geológico do Brasil (SGB)”, informou a Defesa Civil de Minas Gerais em nota conjunta com a prefeitura de Frutal.

Apesar dos tremores e do susto, não houve ferido, nem reflexos significativos ou riscos para a população local. Apesar de não ser comum na região, episódios como esse não são novidade em Frutal. Desde 2015, o município já registrou 22 abalos sísmicos e, desde abril de 2023, “há uma sequência de tremores nessa região, sempre com magnitude menores que 3”, informou o Observatório da UNB em nota O de maior magnitude, porém, foi o desta terça. Conforme o Observatório Sismológico, a grande maioria dos tremores têm causas naturais e se devem a pressões geológicas que atuam na crosta terrestre. A Defesa Civil de Minas orientou aos moradores para, caso percebam o surgimento de rachaduras pela estrutura ou outros danos estruturais significativos, que entre em contato com o órgão através do número 199.

*Com informações do Estadão Conteúdo