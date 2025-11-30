Jovem Pan > Notícias > Brasil > Três das cinco linhas da CPTM em SP têm interrupções neste domingo

Três das cinco linhas da CPTM em SP têm interrupções neste domingo

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos informa que o sistema Paes, que utiliza ônibus para o transporte da população, foi acionado

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 12h40
  • BlueSky
Divulgação/CPTM Trem chega à estação Luz da CPTM Três das cinco linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo têm interrupções no funcionamento na manhã deste domingo (30)

Três das cinco linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo têm interrupções no funcionamento na manhã deste domingo (30). Às 10h30, as linhas 10 Turquesa, 11 Coral e 13 Jade operavam parcialmente. Apenas as linhas 7 Rubi e 12 Safira funcionavam normalmente.

Segundo a CPTM, na Linha 10 Turquesa, em razão de problemas no sistema de energia, a circulação dos trens entre as estações Prefeito Celso Daniel, em Santo André, e Prefeito Walter Braido, em São Caetano do Sul, estava interrompida. Na linha 11 Coral e na linha 13 Jade, as interrupções ocorriam entre as estações Palmeiras Barra Funda e Luz em razão de serviços de manutenção.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A companhia informou que o sistema Paese, que utiliza ônibus para o transporte da população, foi acionado.

*Com informações da Agência Brasil
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Um mês para a São Silvestre: 6 dicas para melhorar seu desempenho em corridas de rua
Rio remove 1.800 toneladas de barricadas em uma semana de operação
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >