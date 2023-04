Três pessoas morrem em ataque armado a condomínio de Belford Roxo, no Rio

Vítimas foram atingidas por disparos de bandidos por volta das 17h da sexta-feira; polícia investiga se foi assalto ou execução

Reprodução/ TV Globo Bandidos invadiram condomínio às 17h de sexta e dispararam contra cabine da portaria



Três pessoas morreram na sexta-feira, 14, vítimas do ataque de uma quadrilha armada a um condomínio residencial no bairro de Areia Branca, em Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense – Rio de Janeiro. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Não está claro se foi uma tentativa de assalto ou algum tipo de execução. Entre os mortos está Luiz Henrique Almeida dos Santos, de 27 anos, que ainda chegou a ser levado para um hospital próximo, mas não sobreviveu. As outras vítimas são o porteiro do condomínio, Reginaldo Zucoloto, de 50 anos, e o torneiro mecânico e taxista aposentado Gilberto Philigrete Rêgo, de 58 anos. Conforme apurações iniciais, eles não teriam nada a ver com a ação dos bandidos. O porteiro chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, onde morreu. Além deles, Cosme Alves Costa, de 43 anos, que também foi atingido, segue internado no hospital estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Costa e Santos têm ficha criminal, o que está sendo considerado nas investigações sobre a motivação do crime.

Imagens das câmeras de segurança do Condomínio Doce Lar Conquista, obtidas pela TV Globo, mostram pelo menos quatro pessoas saltam de um carro quando entram no condomínio pelo portão principal. O registro foi feito por volta das 17h00 (horário de Brasília) da sexta. Na sequência, um dos criminosos, armado com uma pistola, sai do carro para tentar evitar o fechamento automático do portão, o que falhou. Ele passa, então, a atirar contra a guarita espelhada da portaria. A ideia era, possivelmente, deixar o acesso livre para que o veículo saísse do local rapidamente. Em poucos segundos, quando os outros criminosos percebem a dificuldade do comparsa com o portão, vêm em sua ajuda, mas não conseguem impedir que o portão de grades brancas se feche. Um deles, armado com uma espécie de submetralhadora, foge. Ele é seguido por outros três, todos armados. O último a deixar o local ainda volta no carro, que fica no condomínio, e finalmente deixa a cena do crime correndo pela rua. Todos os criminosos escaparam. Vídeos que circulam nas redes sociais, gravados do alto dos prédios, registram uma série de disparos.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar a morte das três pessoas. A corporação confirmou que um quarto homem ficou ferido. “A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime”, informou. Já segundo a Polícia Militar, policiais do 39º Batalhão, de Belford Roxo, foram acionados ontem para checar a presença de criminosos armados que circulavam de carro pelo centro daquela cidade. O policiamento, informou a PM, foi reforçado na região.

*Com informações do Estadão Conteúdo