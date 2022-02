Três pessoas morrem soterradas em deslizamento de terra em Caratinga (MG)

Vizinhos retiraram os corpos enterrados antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local, mas família estava sem vida

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - 17/02/2022 Três pessoas morrem soterradas após deslizamento de terra em Caratinga (MG)



Um homem e duas mulheres morreram soterrados em Caratinga, em Minas Gerais, nesta sexta-feira, 18, após um deslizamento de terra atingir a casa da família. O acidente aconteceu por volta das 05:55 da manhã, na Rua Santo Antônio, número 816, Bairro Santo Antônio. Segundo apuração realizada pela equipe da Jovem Pan, vizinhos locais arrombaram a porta do imóvel e retiraram os vitimados dos escombros antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Estes, assim que acessaram o espaço, atestaram o óbito dos três moradores. Segundo a corporação, o deslizamento de terra aconteceu em decorrência das chuvas na região. Após a derrocada, o montante de terra invadiu o cômodo onde os familiares estavam e atingiu as três pessoas. Todas faleceram esmagadas.