Trisal não consegue registrar filho com nome dos três pais e decide recorrer à Justiça

Caso aconteceu na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo; trio disse que ação provará que todos os integrantes são pais do bebê

Reprodução/Instagram @trisalamoraocubo Trisal foi obrigado a registrar a criança apenas com os nome dos pais biológicos



Um trisal decidiu acionar a Justiça depois de não conseguir registrar seu filho com o nome dos três pais, sendo forçado a registrar a criança com apenas os nomes dos pais biológicos. O caso aconteceu na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 6. Nas redes sociais, o trisal informou que solicitou através de um ofício a inclusão dos três nomes junto ao cartório, mas foi informado de que seria necessária uma ação judicial. “Tentamos por meio de um ofício solicitar ao cartório o registro já no nome dos três, porém nos foi informado que não seria possível mesmo, somente por meio de uma ação judicial mesmo. O próximo passo agora é aguardar alguns meses, juntar provas de que a Pri participou e participa de tudo que envolve ele e só então entrar com o pedido de reconhecimento de responsável socioafetivo”, informou o trisal no Instagram. Em seguida, o trio afirmou que na cidade, a multiparentalidade já foi reconhecida em ao menos 10 casos.