Trump e Bolsonaro se encontrarão no sábado em resort na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (6) ao falar com jornalistas na Casa Branca que receberá o presidente Jair Bolsonaro em um jantar em Mar-a-Lago, resort no sul da Flórida (EUA). O encontro deve acontecer no sábado (7) à noite, segundo fontes.

Os dois já se encontraram outras três vezes no último ano: em março na Casa Branca, em julho durante reunião do G-20 em Osaka, Japão, e em setembro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

Nos encontros, Bolsonaro fez questão de mostrar admiração por Trump e tem repetido que apoia a reeleição do republicano. As eleições presidenciais nos EUA acontecerão em novembro.

Bolsonaro deve chegar a Miami no meio da tarde do sábado, para uma viagem que o Planalto já cogitou fazer outras vezes no ano passado. A agenda do presidente prevê seminários com integrantes do setor empresarial, encontro com a comunidade brasileira em Miami e reuniões com políticos locais.

Na terça-feira (10) ele viaja à cidade de Jacksonville, no norte do Estado, para visita à fábrica da Embraer. De lá, o presidente embarca novamente a Brasília.

Na segunda-feira (9) durante seminário com integrantes do setor empresarial, Bolsonaro deve assinar acordo de defesa para aprofundar a cooperação entre os dois países na área, o RDTE (Pesquisa, Desenvolvimento, Testes e Avaliações). Na terça, Bolsonaro estará em um evento organizado pelo empresário Mario Garnero, sobre relação entre os dois países.

A comitiva presidencial será composta pelos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do presidente da Embratur, Gilson Machado, e do Secretário de Pesca, Jorge Seif.

Araújo segue para Washington depois da passagem por Miami. Na capital americana, o chanceler terá um encontro com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e deve estar presente em cerimônia para assinar, no Tesouro americano, a adesão do Brasil ao programa América Cresce — para financiamento de projetos em infraestrutura.

*Com informações do Estadão Conteúdo