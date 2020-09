TSE divulga limite de gastos para campanha eleitoral

Segundo a Lei das Eleições, os gastos de campanha devem ser calculados com base no limite definido nas últimas eleições municipais, atualizados pelo IPCA

José Cruz/Agência Brasil Tirbunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta terça-feira, 1º, o limite de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar nas eleições municipais deste ano. Por meio de uma tabela divulgada pelo tribunal, é possível verificar os valores válidos para cada município do país. De acordo com a Lei das Eleições, os gastos de campanha devem ser calculados com base no limite definido nas últimas eleições municipais, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Dessa forma, o limite de gastos foi atualizado em 13.9% para o pleito deste ano.

Conforme a legislação, em caso de descumprimento dos limites fixados, a campanha pode ser condenada ao pagamento de multa de 100% e a responder por abuso do poder econômico nas eleições. Para São Paulo, o limite de gastos está em R$ 51.799.383,68 no primeiro turno para prefeito e R$ 20.719.753,47, no segundo. Para vereador na cidade de São Paulo, o limite é de R$ 3.675.197,12. A tabela contendo todos os valores para todos os municípios do Brasil está no site do TSE.

*Com informações da Agência Brasil