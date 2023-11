Tsunami meteorológico surpreende em praia de Santa Catarina

Evento não estava previsto pelos sistemas de meteorologia

Reprodução / Twitter @metsul No caso do meteotsunami, o deslocamento de água é superficial e é provocado por alterações incomuns na atmosfera, especialmente durante tempestades e ventos fortes



Uma situação inesperada ocorreu na tarde do sábado, 11, na praia do Cardoso, em Laguna, município ao sul de Santa Catarina. Grandes ondas surpreenderam os catarinenses, arrastando veículos e objetos que estavam na beira-mar. Felizmente, segundo a Defesa Civil, não houve feridos. O evento foi classificado como um tsunami meteorológico e não estava previsto pelos sistemas de meteorologia. A Defesa Civil informou que não havia previsão de mar agitado ou alagamentos costeiros na região neste fim de semana. No entanto, a passagem de uma linha de instabilidade pelo litoral sul do estado causou o fenômeno, conhecido por ser de difícil previsão e baixa ocorrência. O tsunami meteorológico difere do tsunami comum, que geralmente é causado por uma perturbação no fundo do mar, como terremotos oceânicos. No caso do meteotsunami, o deslocamento de água é superficial e é provocado por alterações incomuns na atmosfera, especialmente durante tempestades e ventos fortes. Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), os ventos da tempestade geram uma onda que se move em direção à costa e é amplificada quando há uma plataforma continental rasa, como uma entrada ou baía, que propicia o aumento rápido do volume de água.

1/2 Whoahh! Another rogue wave in #Brazil. This is Cardoso Beach in Laguna, Santa Catarina yesterday 👀😱 pic.twitter.com/dArOalTPTy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 12, 2023