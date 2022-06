Tudo sobre vinhos: sommelier traz curiosidades e dicas exclusivas

Em um projeto inédito na programação multiplataforma da Jovem Pan, a 067 Vinhos traz informações e curiosidades sobre uma bebida que é paixão nacional

De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), em 2020 os brasileiros consumiram 430 milhões de litros da bebida derivada da uva. Se você se surpreendeu com o número, em 2021 foi ainda maior: 501 milhões de litros, segundo levantamento da Cupom Válido*, em parceria com as empresas de pesquisa Statista, Euromonitor e Nielsen. Esse crescimento segue uma constante nos últimos anos e surpreende os seus produtores em cada nova pesquisa. Mas será que todos os brasileiros apaixonados por vinhos conhecem as suas diferenças e histórias?

Para ajudar na hora de definir o vinho do jantar, da noite de filme com a família ou de um tempo com os amigos, a 067 Vinhos apresenta um projeto multiplataforma inédito, com ações na programação da Jovem Pan News e nos canais digitais da emissora, como Facebook, Instagram e YouTube. Com a participação de Jonas Nascimento, um sommelier com vasta experiência no mercado, a 067 apresenta uma seleção diferenciada de rótulos de microlote, produzidos em diversos locais do Brasil e do mundo. Além disso, os vinhos trazem um grande teor de pureza e muitas histórias que fazem parte da vida e cultura dos lugares de onde vêm.

Para acompanhar as novidades da 067 Vinhos e temas como onde e quando surgiu o vinho, as diferenças entre os secos e suaves, brancos e espumantes, fique ligado nas nossas redes sociais e em todas as dicas e curiosidades que preparamos no Talk Show da Antônia e no programa Pânico. As ações na TV e no digital acontecem até o dia 19 de agosto.

DICA DE HOJE

Para comemorar o lançamento desse grande projeto, o sommelier da 067 Vinhos deixou uma indicação para os internautas da Jovem Pan: o Comitiva Pantaneira Grande Reserva Malbec com Cabernet Franc. Esse maravilhoso rótulo foi inspirado no Pantanal sul-matogrossense, nos peões que lidam com as grandes comitivas de gado durante dias e noites e na “gastronomia de comitiva”, representada por pratos típicos como o arroz de carreteiro, a carne soleada e o macarrão de comitiva. Pensando nesse cenário tão rico de cultura, belezas naturais e muito trabalho, a 067 Vinhos pensou: “Se esse peão fosse beber um vinho, que vinho seria esse?”. E assim nasceu o Comitiva Pantaneira Grande Reserva.

Ficha Técnica

Classificação: Seco

Uva(s): Malbec e Cabernet Franc

% vol.: 13,70%

Safra: 2018

Visual: Coloração rubi, com intensidade média

Olfativo: Aromas de frutas vermelhas e roxas bem maduras, compota, ameixa seca, notas de tabaco e hortelã fresca

Gustativo: Taninos e acidez balanceados, final de boca mediano

Serviço: 16ºC a 18ºC

Uva Principal: Blend

País/Estado: Brasil/Rio Grande do Sul

Região: Serra Gaúcha e Serra do Sudeste

Amadurecimento: 12 meses em barricas de Carvalho Francês e Americano, ambos de primeiro uso

Harmonização: Arroz de carreteiro, macarrão de comitiva, carne soleada, churrasco bovino e costela no bafo

Ficou interessado em saber mais sobre esse Grande Reserva e outros rótulos de vinhos tintos, brancos e espumantes? São mais de cem opções disponíveis do Brasil e do mundo.