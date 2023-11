Tumulto durante ação de Black Friday provoca confusão e deixa 16 feridos em Macapá; veja vídeos

Entre as vítimas, uma grávida precisou ser socorrida com urgência no local; a Polícia Militar interditou as ruas próximas ao estabelecimento para garantir a segurança dos consumidores

Reprodução / Twitter @julimnsz Imagens compartilhadas por clientes nas redes sociais mostram pessoas feridas e tumulto para entrar na loja



Uma confusão em uma loja de eletrodomésticos em Macapá, capital do Amapá, feriu 16 pessoas, sendo três delas em estado grave. O caso aconteceu na noite da sexta-feira, 10, e o tumulto teve início quando os clientes se aglomeraram na frente do estabelecimento para aproveitar as ofertas antecipadas da Black Friday. Com a aglomeração formado, houve um empurra-empurra, ocasionando a quebra das portas de vidro e ferindo diversos clientes. Além disso, algumas pessoas também caíram e foram pisoteadas durante o tumulto. Imagens compartilhadas por clientes nas redes sociais mostram pessoas feridas e tumulto para entrar na loja. Também é possível ouvir um locutor pedindo “cuidado com a porta”, enquanto clientes são pisoteados. Entre as vítimas, uma grávida precisou ser socorrida com urgência no local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para controlar a confusão, enquanto equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram ao local para prestar socorro às vítimas. Após o incidente, a loja de eletrodomésticos retomou suas atividades, porém, as filas de clientes continuaram do lado de fora do estabelecimento. Para evitar novos tumultos e garantir a segurança dos consumidores, a PM interditou as ruas próximas ao estabelecimento.

Veja vídeo do momento em que as portas são abertas:

foi no murro e no pisão a black friday da eletroshop em Macapá pic.twitter.com/Q5cKrO1GUh — júlia ferrari (@julimnsz) November 11, 2023