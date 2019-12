Túnel do Rodoanel Mário Covas ganha nome de Gugu Liberato

Antonio Chahestian/Record TV O apresentador Gugu Liberato



Gugu Liberato vai virar nome de um túnel no quilômetro 96 do Rodoanel Mário Covas, em Mauá, no sentido sul. A homenagem consta no Projeto de Lei nº 1311/2019, do deputado estadual Coronel Telhada (PP/SP), e foi publicada no Diário Oficial de São Paulo nesta terça-feira (17).

No documento, o parlamentar classifica Gugu como “ícone da televisão brasileira” e afirma que o projeto é de “interesse público traduzido em reconhecimento” ao apresentador.

Gugu morreu aos 60 anos no dia 22 de novembro. Ele sofreu um acidente doméstico ao cair de uma altura de quatro metros enquanto consertava o ar-condicionado de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Gugu era casado com a médica Rose Di Matteo e deixou três filhos: João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo