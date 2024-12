Turista da Argentina é baleado em Santa Tereza a caminho do Cristo Redentor

Gaston Fernando foi atingido por pelo menos dois disparos, um deles no tórax e outro na cabeça

Um incidente trágico ocorreu na tarde de quinta-feira (11) em Santa Tereza, onde um turista argentino de 51 anos, identificado como Gaston Fernando, foi baleado. Ele se dirigia ao Cristo Redentor quando, devido a um erro no GPS, acabou entrando no Morro dos Prazeres, uma área controlada pelo Comando Vermelho. O ataque aconteceu em uma interseção entre a Rua Santa Alexandrina e a Cândido de Oliveira, enquanto ele estava acompanhado da esposa e da filha em um veículo Volkswagen Taos, modelo 2023. Gaston foi atingido por pelo menos dois disparos, um deles no tórax e outro na cabeça. Após o ataque, ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e confirmou que o homem foi alvo de tiros disparados por criminosos armados ao entrar na comunidade. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e transportou a vítima até o hospital, onde permanece internado.

A segurança na área foi intensificada após o incidente, com um aumento no policiamento local. A Polícia Civil também está à frente das investigações, tendo solicitado a perícia no local do crime. Além disso, os familiares de Gaston estão sendo ouvidos para ajudar a esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis pelos disparos. As autoridades estão trabalhando para entender melhor o que ocorreu e garantir a segurança da população na região. O caso destaca os riscos enfrentados por turistas que, muitas vezes, podem se deparar com áreas perigosas sem saber.

