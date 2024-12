Turista de São Paulo morre após catamarã afundar durante passeio em Maragogi (AL)

Imagens capturadas no local mostram a embarcação virada, enquanto equipes de bombeiros realizavam operações de resgate

Um naufrágio envolvendo um catamarã com aproximadamente 30 pessoas ocorreu na manhã desta sexta-feira nas praias de Maragogi, em Alagoas. O incidente, que se deu na Praia de Barra Grande, resultou na morte de uma pessoa, identificado como Silvio Bispo Romão, de 76 anos, turista que estava hospedado em um hotel na região, enquanto outro membro da tripulação foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento local. As circunstâncias do acidente se desenrolaram durante um passeio turístico em direção às famosas piscinas naturais da região. Imagens capturadas no local mostram a embarcação virada, enquanto equipes de bombeiros realizavam operações de resgate.

Testemunhas relataram que muitos dos passageiros não estavam usando coletes salva-vidas e que gritos de socorro foram ouvidos. A Polícia Civil de Alagoas já está presente na área do naufrágio.

